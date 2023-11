Serie C. Aviators, gara risolta solo nel quarto periodo

Aviators Lugo

82

Scuola Basket Ferrara

59

LUGO: Goi 10, Laslau ne, De Carli ne, Costa ne, Morozzi ne, Baroncini L. 11, Fussi 3, Creta 14, Canzonieri 16, Arosti 2, Ravaioli 21, Pasquali 3. All.: Baroncini F.

FERRARA: Buriani 4, Rimondi ne, Costanzelli 13, Cazzanti 3, Di Gristo 11, Bastoni 8, Seravalli 5, Berti, Ghirelli 9, Braga 4, Coreggioli ne, Ouattara 2. All.: Fels

Arbitri: Vaccarella – Rusticali

Note. Parziali: 19-18; 40-38; 58-53

Netta vittoria per gli Aviators che regolano il fanalino di coda Scuola Basket Ferrara, grazie ad un ultimo quarto perfetto. Nei primi trenta minuti, infatti, i lughesi non riescono a piazzare la fuga decisiva. Un break di 24-6 schianta Ferrara, regalando a Lugo il successo dopo un periodo non positivo. La squadra di coach Baroncin ritornerà in campo venerdì alle 21 in casa della BSL San Lazzaro. Classifica: Medicina* e CMP Bologna 14; Baskers Folimpopoli e Molinella 10 Guelfo 8; BSL San Lazzaro, Lugo* e Ozzano* 6; Santarcangelo 4; SG Fortitudo Bologna 2; Scuola Basket Ferrara 0. * devono ancora riposare