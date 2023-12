Serie C, Bartoli Mechanics si rialza. Basket Giovane torna alla vittoria

In un campionato in cui Recanati fa un torneo a parte, 15 vittorie in 15 partite in questo girone di andata e primo posto solitario, le formazioni della provincia si difendono dicendo la loro in un torneo che vede ogni tre giorni giocarsi una nuova giornata. Quarta in classifica a 18 punti, in attesa dello scontro diretto tra Porto Sant’Elpidio e San Marino che la porterà ad essere quinta, vi è la Bartoli Mechanics che negli ultimi sette giorni si è vista sfuggire all’ultimo la vittoria in casa contro proprio Porto Sant’Elpidio ma poi ha rimediato nel turno infrasettimanale vincendo 64-74 a Tolentino. Contro la formazione porto elpidiense la squadra allenata da coach Paolini si è vista sfuggire i due punti solo sulla sirena dopo 38 minuti di assoluta parità ed una mini rimonta nel finale per ricucire sei punti di svantaggio; sulla sirena però il top scorer ospite Fabi, autore di 27 punti, segna in entrata il buzzer beater. Per fortuna si gioca ogni tre giorni prima della pausa natalizia, e così i forsempronesi a Tolentino riescono a reagire e trovare la vittoria grazie alla prova combinata di Santi e Pagliaro da 41 punti in due, reagendo ai problemi di falli della squadra che porta ben tre individui a uscire per cinque falli. Chi fa bottino pieno in questo ultimo doppio turno del 2023 è il Basket Giovane, il quale dopo sei sconfitte consecutive torna alla vittoria in casa contro Jesi e poi batte Urbania in trasferta nel derby provinciale. Nel match contro Jesi si rivede Di Francesco dopo quasi due mesi, e la squadra ne giova, sopperendo alle assenze di Ricci, Siepi, Aloi e Lorenzi, e conducendo per tutta la gara anche con larghi vantaggi e poi resistendo alle rimonte avversarie. Il risultato finale recita 73-63, con il BG che porta a segno tutti e otto i convocati, guidati da un superlativo Giovanni Sablich da 23 punti (menzionato anche dalla pagina "Immarcabili" nel quintetto della settimana) e con un Colotti autore di 17 punti. Mercoledì sera poi è andato di scena il derby contro Urbania, con i padroni di casa che sfruttano il fattore campo nel primo tempo, andando avanti 18-10 prima di vedersi scatenare la furia offensiva della squadra di coach Donati, i quali segnano 34 punti (contro i soli 15 dei padroni di casa) e vanno all’intervallo avanti di 11. Nel secondo tempo il BG vola sulle ali dell’entusiasmo, continuando a guadagnare vantaggio fino al 61-84 finale; migliore dei suoi Pagnini a 15, ma ancora una volta tutti quelli scesi in campo sono andati a referto. Nonostante questa sconfitta però Urbania può sorridere grazie alla vittoria contro la diretta concorrente Falconara. Bastano due quarti per chiudere la pratica sul 68-56, grazie ai 15 di Baldassarri.

Leonardo Selvatici