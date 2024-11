Serie C Bartoli sgambetta l’Urbania

Urbania perde l’imbattibilità con la Bartoli Mechanics (foto) che riscatta il ko con Santarcangelo e resta attaccata alla vetta. Nella palestra di Sant’Angelo in Vado, casa provvisoria per Urbania, è andato in scena uno splendido match, specie nel primo tempo; i primi venti minuti sono stati giocati punto a punto, con il primo parziale concluso 25-24 e il secondo 16-20, dando all’MBA tre lunghezze di vantaggio all’intervallo. L’andamento della partita cambia al rientro in campo dopo la pausa, con gli uomini di coach Paolini che scavano il primo solco allungando oltre la doppia cifra di vantaggio, 51-63, nel terzo quarto e completano l’opera impedendo il rientro dei locali.

Con un altro parziale di 11-19 (soli 21 punti subiti dalla Bartoli nel secondo tempo, a fronte dei 25 subiti nei soli primi dieci minuti) gli ospiti raggiungono i venti punti di scarto (62-82). Decisivi ai fini dei due punti il duo sotto canestro Foglietti-Pagliaro, autori rispettivamente di 22 e 19 punti. Ha invertito la rotta il Pisaurum, uscito vincitore da due delle ultime tre gare disputate, e rientrato nel gruppone a centro classifica. La vittima di questa quinta giornata è stata la Sutor Montegranaro, sconfitta con autorità nei primi tre quarti, forti di una partenza convincente e nessun traballamento. È ottima la prestazione difensiva della formazione di coach Contigiani, supportata dalle prestazioni offensive dei "lunghi" Sablich e Pipitone, entrambi in doppia cifra, oltre al solito Maggiotto, grazie ai quali il vantaggio di 19-13 nei primi 10’ si allunga sul +13 all’intervallo e sul +16 al 30’, prima di controllare e gestire il finale sul 64-51. Chi non riesce a trovare la vittoria è invece la Real Basket Club, che cede con onore 84-79 al MultiEventi Sport Domus di San Marino. I padroni di casa vengono messi in grande difficoltà dall’attacco vivace e giovane dei pesaresi nel corso del primo quarto, prima che, prese le misure, la maggiore esperienza dei sammarinesi porti i Titans in vantaggio all’intervallo 37-34. Il terzo quarto sorride alla Real, che trascinata da Cornis e Stazi, 38 in coppia, rimette la testa avanti (57-59) e permette l’arrivo in volata. A effettuare il guizzo decisivo ci pensa Felici, che segna 16 punti nel solo ultimo periodo, sigla il sorpasso a 50 secondi dal termine e stoppa Cornis sul tentativo di risposta prima dei liberi della staffa. Finisce 84-79.

Leonardo Selvatici