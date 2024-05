SERIE C. Baskérs, stasera arriva Scandiano

Win or go home: stasera i Baskérs Forlimpopoli attendono, alle 21, la Pallacanestro Scandiano per gara2 di una semifinale playoff in cui i ragazzi di coach Tumidei devono vincere per portare la serie alla bella, dopo il ko di gara1 (68-61). Per gli artusiani sarà necessario riuscire nell’impresa contro la forte formazione reggiana che già nella Poule Promozione per due volte ha avuto la meglio su Brighi e compagni (49-71 all’andata, 76-74 al ritorno in terra emiliana). Per farlo, sarà necessario riuscire a contenere le due principali bocche da fuoco Astolfi e Caiti, ma anche Riccò che spesso ha fatto male alla retroguardia del galletto.

Con la forza di chi non ha niente da perdere e con la spinta di un PalaDimensioneVending, che si preannuncia pieno e bollente, stasera i Baskérs daranno tutto per provarci ancora allungando ulteriormente una stagione già molto positiva.

v. r.