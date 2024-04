Serie C. Basket Giovane regola la Bartoli

È terminata la stagione regolare del campionato di Serie C unica, con anche la trentaquattresima e ultima giornata disputata nello scorso weekend, dando così il via alle danze dei playoff e dei playout. Con il turno di riposo che Urbania ha dovuto osservare, solo Basket Giovane e Bartoli Mechanics sono scese in campo, una contro l’altra, con il Basket Giovane ormai fuori dalla corsa playoff ma con la formazione forsempronese ancora alla ricerca di due punti per ottenere il miglior piazzamento possibile. Come nella sfida di andata, il match tra le due formazioni è stato combattuto per tutti i quaranta minuti e, come un girone fa, il fattore campo ha prevalso, vedendo il Basket Giovane vincere 70-66. Dopo il primo parziale che ha visto essere davanti gli ospiti 18-19, il BG effettua il sorpasso prima dell’intervallo (38-36), per poi riuscire a resistere ai tentativi di controsorpasso della Bartoli nel secondo tempo e conquistare i due punti. Decisivo nel Basket Giovane è il capitano Santinelli con 19 punti, mentre nella Bartoli spiccano le due prestazioni di Santi, 25, e Pagliaro, 22, che però non bastano per ottenere la vittoria. Con questa sconfitta la Bartoli, che aveva già conquistato i playoff, scende fino alla settima posizione e incontrerà come avversaria la Robur Osimo, seconda classificata nella regular season. Autrice di una grande stagione, sempre in alto in classifica dietro all’imprendibile Recanati, Osimo partirà sicuramente favorita in questa serie forte anche del fattore campo, ma i due incontri in stagione hanno decretato che ci sarà partita. Infatti la Bartoli ha vinto entrambe le gare contro la Robur, sia in trasferta nel girone di andata (68-69), sia in casa meno di due mesi fa con il punteggio di 85-76. Serie al meglio delle 3, gara 1 in programma Domenica al PalaBellini di Osimo. Basket Giovane e Urbania invece, rispettivamente undicesima e tredicesima, disputeranno la serie playout con l’obiettivo di conquistare la salvezza, conquistabile già vincendo la prima serie. Il Basket Giovane di coach Donati se la vedrà con Basket Todi nella serie che prenderà il via sabato alle ore 21.15 alla palestra Galilei di Villa Fastiggi. Nelle due sfide durante l’anno lo score è di 1-1, con sempre vincente la squadra in casa, seppur con un andamento della gara molto differente; a Todi l’Energy Basket la spuntò 85-83 con un finale in volata, mentre in casa il Basket Giovane vinse facilmente 100-73. La Mec System Urbania sarà infine avversaria della Virtus Assisi, in un duello che ha visto grande equilibrio durante l’anno, con Urbania che vinse in casa per 70-69 mentre ad Assisi trionfò la Virtus con il punteggio di 75-72. Palla a due per gara 1 prevista domenica alle 18.15 in Umbria.

Leonardo Selvatici