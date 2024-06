Serie C. Bottegone ufficializza il ritorno di Giusti

Il Bottegone Basket 2001 inserisce una nuova pedina nel proprio scacchiere. La dirigenza ha raggiunto l’accordo per la prossima stagione con l’ala Alessandro Giusti.

Classe 1996 per 200 centimetri di altezza, Giusti ha svolto la trafila nel settore giovanile tra Pistoia Basket e Bottegone: si tratta, quindi, di un ritorno. Il cestista ha vestito la maglia della Valentina’s Camicette nella stagione 2013/14, culminata con la vittoria del campionato di DNC, totalizzando 22 presenze.

Nel torneo successivo, ha giocato in doppio tesseramento fra la DNG biancorossa di Pistoia e la C Silver della Libertas Montale, togliendosi delle grandi soddisfazioni.

Proprio da Montale è iniziata la sua carriera "senior", con la conquista della C Gold. È di quegli anni la conoscenza con il coach Maurizio Milani, all’epoca vice. Nel 2019/20 ha avuto la sua prima esperienza in D con gli Shoemakers Monsummano con 5.6 punti di media a gara; poi il ritorno a Montale in C Gold e altri tre tornei con gli Shoemakers. "Si tratta di un gradito ritorno – afferma il direttore sportivo della Valentina’s, Alessandro Taddei –. Il ragazzo ha fatto le giovanili a Bottegone e, dopo oltre un decennio, torna a casa. Viene da un campionato di C affrontato in maniera importante, conosce questa categoria e sarà sicuramente d’aiuto per completare il reparto lunghi della Valentina’s".

"Sono molto contento di tornare a giocare a Bottegone – fa sapere Giusti dopo la firma –, una realtà che conosco bene da diversi anni sia a livello di dirigenza sia per i componenti dello staff tecnico. Si tratta di persone con le quali mi troverò in sintonia. Ci sono i presupposti per fare bene".

Gianluca Barni