Serie C. Capra Team in campo con tanti giovani. Il Faenza Basket Project supera Castello d’Argile

Torna alla vittoria il Faenza Basket Project, superando 67-54 (11-17; 35-31: 48-44) il Peperoncino Castello d’Argile 67-54 (11-17; 35-31; 48-44) al termine di un match molto combattuto decisosi nell’ultimo quarto. Le faentine sono attese domenica alle 18 a Rimini dal derby contro l’Happy Basket. Il tabellino di Faenza: Edokpaigbe 21, Porcu 3, Gori 2, Ciuffoli C. 10, Bandini 6, Fabbri, Fiorani, Morsiani, Agostinelli, Grande 14, Bernabè, Ciuffoli E. 10. All.: Bassi Classifica: Castel San Pietro 10; Rimini 8; Faenza e Forlì 6; Castello d’Argile e Cesena 4; San Lazzaro 2; Finale Emilia 0. Inizia domani il campionato di C Femminile dove l’unica ravennate sarà il Capra Team Ravenna, formazione che schiererà un roster molto giovane con tante giocatrici dell’Under 19. Una filosofia che la società ha deciso di seguire per valorizzare il proprio settore giovanile. Il Capra Team debutterà alle 20.45 in casa di Castelfranco Emilia. Queste le altre gare della prima giornata: Basket Village Granarolo – Vis Rosa Ferrara; Monte San Pietro – CSI Sasso Marconi; CMB Bologna – Global Bologna; Vis Trebbo – Aics Forlì.