Serie C. Dragons, serve l’impresa. Duello con la capolista

Sfide da brividi per le due squadre impegnate nel campionato di serie C maschile. I Dragons oggi alle 18 andranno a far visita alla capolista incontrastata del girone, Costone Siena, con l’obiettivo di provare a ribaltare la sconfitta dell’andata. "Abbiamo già visto il loro valore quando sono venuti a giocare da noi: hanno un roster profondo e vogliono salire di categoria", commentano Marco Pinelli e Marco Gabbiani, allenatore e viceallenatore Sibe Gruppo AF Prato, alla vigilia di un match di cartello che vede affrontarsi due formazioni che occupano le prime due posizioni, rispettivamente prima e seconda. Sfida casalinga da non sottovalutare, sempre alle 18, invece per l’Union Basket Prato targata Sim Tel, che proverà a rialzare la testa ospitando la corazzata San Vincenzo, seconda in classifica al pari con i Dragons e reduce dalla bella vittoria ottenuta contro la capolista Siena, per tentare di emergere dalla zona mediana della graduatoria. "Lo staff sta lavorando al massimo per rimettere tutti i giocatori assenti lo scorso weekend in condizione e superare le problEmatiche fisiche e sono fiducioso", commenta coach Paoletti.

L. M.