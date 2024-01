Serie c. Dubois è troppo per i Titans

Titans sconfitti dalla Robur Osimo nell’ultima partita del girone d’andata, la prima del 2024. Al Multieventi di Serravalle finisce 62-71 un match sempre comandato dai marchigiani, la seconda forza del campionato con 26 punti assieme a Montemarciano dietro allo schiacciasassi Recanati (30). San Marino, che è quarta a 20, cercava una vittoria per ridurre il margine e provare l’avvicinamento alle prime posizioni, ma il campo ha detto altro. Senza Felici e Frigoli le rotazioni per coach Millina si sono rivelate ancor più ridotte e alla lunga la stazza e la freschezza degli ospiti hanno pagato. La gara sembrava finita sul -15 a metà quarto periodo, poi un paio di canestri impossibili di Pesaresi hanno portato il punteggio sul 60-67 a -1’45“. Nel finale Osimo ha ripreso il controllo del match con un grande Dubois, all around argentino di categoria superiore. Prossimo turno ancora casalingo per i Titans: sabato al Multieventi arriverà Todi.