Serie c femminile. Capra Team, che dominio contro l’Aics Forlì

In C femminile netta vittoria per il Capra Team Ravenna con l’Aics Forlì superato 83-54 (28-9; 51-18; 67-33). Il prossimo impegno sabato alle 20.45 in casa della Vis Rosa Ferrara. Il tabellino di Ravenna: Lolli Ceroni 19, Vannucci 4, Pirazzini 15, DaSara 3, Calabrese 12, Balaj, Gentile 9, Cavassi 17, Sabbatani 2, Rossi 2. All.: Colucci Classifica: Granarolo 10; Capra Team e CMB Bologna 8; CSI Sasso Marconi e Vis Rosa Ferrara 6; Monte San Pietro e Aics Forlì 4; Castelfranco Emilia 2; CMP Granarolo 2; Vis Trebbo 0.