Serie C femminile. Gea, grande grinta. Ma le assenze pesano

Grande prestazione della Gea che nella quarta giornata di andata della poule salvezza di serie C femminile è andata ad un passo dalla vittoria sul campo del Montecatini, perdendo per 40-36. Le ragazze di Luca Faragli, nonostante un organico ridotto all’osso, con sole sette giocatrici a referto, hanno dato vita ad una battaglia intensa con le termali, anche se troppo spesso, a causa di un arbitro che non ha mai avuto in pugno il confronto, è degenerata in brutti falli. A farne le spese anche la giocatrice biancorossa Magnani uscita anzitempo dopo essere stata vittima di una brutta entrata di un’atleta locale. "Abbiamo giocato sempre punto a punto – dice Luca Faragli – e abbiamo anche fatto un bel recupero, dopo essere andati sotto nel terzo quarto di 10 punti. Dispiace non essere riusciti a completare la rimonta anche per alcune decisioni arbitrali che hanno finito per danneggiarci. Probabilmente con Chiara De Michele, rimasta a casa per un problema fisico, e Myriam Perillo in campo saremmo riusciti a portare a casa i due punti. Alla fine però è stato un confronto molto importante, che ha dimostrato la voglia della ragazze di provare a regalarsi la salvezza. Siamo sicuramente pronti per il match decisivo contro il Florence di mercoledì 24.

GEA: Tanganelli 21, Panella 2, Nunziatini 7, Cipolletta 1, Magnani, Faragli 4, Borellini 1. All. Luca Faragli.

A livello giovanile, la formazione under 19 della Gea femminile si rilancia verso la Final Four di Coppa Italia liquidando, al Palasport di via Austria, la formazione del B.F. Livorno con un netto 58 a 27. Le ragazze di Luca Faragli hanno impresso subito alla gara il giusto ritmo già dalla fine dal primo quarto, chiuso con 11 lunghezze di vantaggio. Le avversarie hanno frenato un po’ la corsa del Grosseto nel secondo quarto, ma nella ripresa Faragli e compagne sono volate via, conquistando il successo con 31 punti di vantaggio. Sugli scudi Clara Nunziatini che ha chiuso la partita con 22 punti, grazie anche a ben quattro triple.