Serie C femminile. Il team di Faragli cede nettamente al Castelfiorentino Gea Basket Grosseto perde in casa contro Castelfiorentino 36-55 a causa di un black out nel primo quarto che ha permesso alle avversarie di mettere insieme un parziale di 15-0. Le ragazze di Luca Faragli non sono riuscite a recuperare il ritardo.