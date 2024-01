Serie C femminile. La Gea sconfitta 65-36 dal Cmb Valdarno

Un blackout nel secondo quarto condanna la Gea Grosseto alla sconfitta nella prima gara del girone di ritorno del campionato di serie C femminile sul campo del Cmb Valdarno (65-36). Le ragazze di Luca Faragli hanno complessivamente disputato un buon incontro, ma la solita amnesia di dieci minuti ha portato a una sconfitta troppo pesante. Buona partenza per la Gea, ma la partita è cambiata nella seconda frazione: le grossetane hanno iniziato a commettere errori su errori e si sono ritrovate sotto di 23 punti. Nell’intervallo il coach ha cercato di rimettere ordine alla squadra, ma il risultato non è cambiato.