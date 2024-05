Serie c femminile. La Gea vince bene ma è retrocessa

Si chiude con una bella ma amarissima vittoria la stagione della Gea Basket Grosseto, che retrocede in Promozione femminile nonostante abbiamo messo a tacere, con un inequivocabile 72-51, la regina della poule salvezza di serie C, la Pallacanestro Femminile Montecatini. Le ragazze di Luca Faragli hanno fatto l’impresa auspicata, ma la doccia fredda è arrivata da Pisa, con la vittoria del Florence Firenze per 45-30. Un successo che ha permesso alle fiorentine di rimanere in serie C ai danni delle grossetane. L’ultima fatica stagionale è stata affrontata con lo spirito giusto di chi è con le spalle al muro.

Avanti di otto punti dopo il primo quarto, Cipolletta e compagne sono volate a più 18 all’intervallo lungo. Montecatini ha recuperato qualche punto, ma alla sirena si è trovata sotto di oltre venti punti, a testimonianza della voglia di vincere la quarta gara stagionale.