Serie C femminile. Poule salvezza, Gea sconfitta. Pagati cari gli errori nel terzo

Un terzo tempo disastroso condanna la Gea alla sconfitta (63-44) sul campo del Castelfiorentino, nella seconda giornata della poule salvezza del campionato di serie C femminile. Le ragazze di Luca Faragli sono state incollate alle avversarie per quasi tutto il primo tempo: dopo aver chiuso il primo quarto sotto di sette, a un minuto dal riposo si sono portate a -3, ma un paio di errori hanno consentito alle locali di volare via. Nel terzo quarto, con De Michele carica di falli, il Castelfiorentino è andato addirittura a +24. Le grossetane, prive di Tanganelli, Cipolletta e Panella, hanno chiuso in bellezza, riuscendo però a rosicchiare solo cinque punti.

"La squadra sta migliorando, come continuità e intensità – è il commento del coach Luca Faragli –, ma non possiamo continuare a commettere certi errori, come quelli fatti al 19’, che hanno rovinato il buon lavoro fatto in precedenza. Eravamo riusciti a riaprire la partita, ma quelle disattenzioni ci sono costate care. Non era certo quella con Castelfiorentino la gara da vincere ma mi sarebbe piaciuto rimane maggiormente in corsa. Nel terzo quarto abbiamo smesso di fare canestro e le fiorentine ci hanno rifilato un parziale di 16-4, che ci ha fatto uscire dal match, nonostante un buon quarto periodo".

GEA: Linda Picchianti, Nunziatini 9, De Michele 11, Melissa Picchianti, Perillo 8, Lambardi, Faragli 10, Borellini 6. All. Faragli.