Serie c femminile. Saraghine, c’è fermento. Subito il derby con il Sunrise

C’è fermento nella pallacanestro femminile riminese e la traduzione dell’assunto sono le due nuove squadre che si sono iscritte alla Serie C 2024-2025. Sono le Saraghine, di stanza a Miramare di Rimini, e il Sunrise. E, guarda un po’ gli scherzi del calendario, si comincia il 6 novembre proprio col derby. A raccontare la nascita delle Saraghine è la capitana, Anna Zavatta. "Ci siamo ritrovate in tre, nel 2021, a pensare di costruire un gruppo, una squadra. Abbiamo dato appuntamento a uno specifico giorno della settimana tramite un annuncio e subito l’adesione è stata alta. Poi siamo cresciute e l’anno scorso abbiamo parlato con Pino Messina, che ha subito accettato di allenarci". Il capoallenatore della squadra mostra il suo entusiasmo. "È bello vivere questo progetto di persone fantastiche – dice proprio Messina -. Ci stanno aiutando alcune aziende e a gennaio 2024 avevamo già chiuso il budget per questa Serie C. Sono 25 le tesserate e, tra queste, 19 saranno coinvolte nella C. Lavoriamo bene in palestra e non vediamo l’ora di cominciare". Dubbi e paure sono state subito fugati. "Sulla possibilità di giocare la C all’inizio i pareri erano contrastanti – continua Zavatta -. Poi però ci siamo buttate. Sempre con lo spirito di giocare per divertirci. Il debutto col Sunrise? Un po’ di ansia c’è, inutile negarlo. Entrambe vogliamo vincere. Le nostre rivali sono molto giovani e, tra l’altro, sei di loro sono ex Saraghine. Tanta emozione".

Il coach intanto prepara la partita. "Non possiamo metterla sulla corsa e sulla bagarre – prosegue Messina –. L’obiettivo? Giocare 40 minuti in maniera agonisticamente buona. Siamo una squadra unica, vogliamo farlo vedere". Il roster completo delle Saraghine: Assirelli, Bagli, Berlini, Bernardi, Casadei, Celli, Cetera, De Lucia, Fabbri, Ferri, Galassi, Gavelli. Gotini, Grassia, Millesoli, Mongiusti, Montanari, Provenzale, Rattini , Ricciotti, Rossi, Serpa Alison, Todeschini, Younes, A. Zavatta, M. Zavatta. Il coach è Pino Messina, preparatore fisico Verni, fisioterapista Fabrizi e dirigente Santolini.