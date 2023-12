Serie C femminile. Una sconfitta piena di rimpianti per la Gea

Sconfitta piena di rimpianti per la Gea Basket Grosseto contro Florence nel campionato di serie C femminile. La formazione di coach Luca Faragli chiude il girone d’andata con una sconfitta piena di rimpianti (42-50) contro il Florence Basket al palasport di via Austria. Le ragazze di Luca Faragli hanno disputato la migliore partita della stagione, potendo contare finalmente sull’organico al completo, con il positivo ritorno da Piombino di Myriam Perillo, ma non sono riuscite a dare una spallata alla gara. Grossetane e fiorentine si sono sfidate per quaranta minuti sempre sul filo dell’equilibrio, con difese agguerrite, che hanno limitato gli attacchi. All’inizio dell’ultimo quarto però, dopo aver raggiunto le avversarie sul 37-37, Cipolletta e compagne hanno smarrito un po’ di concentrazione, permettendo al Florence di volare via. Decisive le due bombe di Mascio, che hanno permesso alle ospiti di portarsi a più 6. Matteini, con un canestro e tre tiri dalla lunetta ha chiuso il match. GEA GROSSETO: Tanganelli 10, Perillo 8, Linda Picchianti, Panella 5, Nunziatini 9, De Michele 8, Melissa Picchianti 2, Lambardi, Cipolletta, Faragli, Magnani. All. Faragli.