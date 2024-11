Serie C. Gli Angels non mollano la vetta. Vincono anche i titani ad Ancona

Sempre in testa senza sconfitte, a battagliare per il primo posto in coabitazione con Forlimpopoli. Gli Angels Santarcangelo centrano un altro successo e questa volta lo fanno in trasferta, alla celebre "Bombonera" di Montegranaro. Non è la Sutor del tempo che fu, ma una squadra che lotta in fondo alla classifica di questo girone M di Serie C. Il risultato finale, 60-72, è il frutto di una gara sempre con la Dulca al comando, dal +5 del primo quarto con gli attacchi sugli scudi (22-27) al +9 dell’intervallo con le difese a prendere le misure (34-43). Di ritorno dagli spogliatoi, Santarcangelo sembra poter scappare via definitivamente grazie a un grande Saltykov (36-52), ma un break di 10-0 per Montegranaro lascia tutto in ballo al 30’ (46-52). Nel quarto parziale la Sutor arriva fino a -4, ma di lì in avanti gli Angels volano via con Giovannelli e Mari.

Il tabellino: Goi 9, Giovannelli 14, Valmaggi ne, Baschetti, Macaru 5, Benzi 5, Rivali 7, Bedetti ne, Mari 11, Pennisi ne, Frisoni 2, Saltykov 19. All.: Serra.

Bella vittoria anche per la Pallacanestro Titano, che ad Ancona non ha problemi col fanalino di coda, la Stamura. Il match, finito sul 48-70, ha visto Macina e compagni sempre in controllo, già a +10 dopo il primo periodo (13-23) e col margine allargato col passare dei quarti.

Il tabellino: Borello 2, Bomba 10, Macina 4, Fusco 13, Guida, Cardinali 9, Lorenzi 14, M. Botteghi 2, Felici 12, Fiorani 4. All.: Valentini.

La classifica: Santarcangelo e Forlimpopoli 12; Fossombrone e Urbania 10; Pall. Titano 8; Pisaurum e Jesi 6; Guelfo, Porto Sant’Elpidio e Real Pesaro 4; Falconara, Montegranaro e Osimo 2; Ancona 0.