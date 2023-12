Serie c. Gli Angels ritrovano. Rivali contro Ozzano

Attende la pausa natalizia con impazienza, la Dulca Santarcangelo. Il recupero degli infortunati di lungo corso, può passare solo attraverso diverse settimane ancora di stop ma intanto a sorpresa stasera al PalaSgr tornerà tra i convocati il lungodegente Rivali. Un pezzo in più per gli Angels che ospitano Ozzano (ore 21), che con Santarcangelo condivide il terzultimo posto a 6 punti e la volontà di lasciare al più presto le zone basse della classifica. Contro i gialloblù una squadra che viaggia su ritmi più bassi (72 punti a partita contro 81) e che però ha alcuni punti di forza precisi come il giovane play Jacopo Landi.

Di nuovo in casa anche San Marino nel girone umbro-marchigiano. I Titans ospiteranno Tolentino, con palla a due alle 18 e obiettivo di doppietta casalinga chiaro. È la 14ª giornata d’andata e la squadra di Millina trova un avversario di più bassa classifica (14 a 10) con punti di forza nel play-guardia del 2003 Luca Ruggiero e nel lungo argentino Manuel Alejandro Olocco, un 35enne tecnico che ama lavorare tanto e bene in area. Per la Pallacanestro Titano una gara che può valere il rilancio all’inseguimento di Recanati e Montemarciano.