Serie c. Gli Angels sorridono. I Titani invece no

Porta la firma di Lombardi, la vittoria della Dulca Santarcangelo su San Lazzaro nella quinta giornata del campionato di Serie C emiliano-romagnolo. I gialloblù di Serra vincono 80-79 in un finale al cardiopalma, con Conti a pareggiare con una tripla e poi Lombardi a mettere il 79-76 con un’altra bomba a 1.1 secondi dal gong. Un tecnico frutta l’80-76 e a nulla vale l’ultimo tiro dalla lunga distanza infilato da San Lazzaro. Il tabellino: Bonfé, Mulazzani 17, Conti 25, Panzeri ne, Macaru 8, Benzi, Bedetti 3, Rossi 9, Mari, Abba 14, Sirri 1, Lombardi 3. All.: Serra.

Perde invece al supplementare la Pallacanestro Titano, inserita nella C marchigiana. A Pesaro, nella tana del Basket Giovane, gli uomini di Millina rimontano sei punti negli ultimi due minuti per rimandare la sentenza all’overtime (67-67). Lì, però, Pesaro ha lo spunto migliore e non si volta più indietro. Finisce 82-78. Il tabellino: Borello, Gamberini 5, Frigoli 3, Macina 11, Fusco 4, Botteghi, Dini 8, Felici 27, Pesaresi 20, Monticelli. All.: Millina. Stasera infrasettimanale per i Titans, che alle 21.30 ospiteranno Assisi.