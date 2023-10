Serie C. I Dragons a Pontassieve: "Gara delicata, attenti»

Un’altra insidia da superare per rimanere in testa alla classifica e conservare l’imbattibilità. I Dragons, per proseguire nel loro fantastico inizio di campionato in serie C, oggi pomeriggio (palla a due alle 18.30), dovranno vedersela con Valdisieve sul suo parquet di Pontassieve. Valdisieve ha compiuto un vero e proprio blitz esterno in casa di San Vincenzo e ha il morale al massimo. "Coach Pinelli nel post gara di domenica scorsa ha messo in preallarme tutto l’ambiente Dragons in merito alla delicatezza e l’importanza di questa gara - spiega Marco Gabbiani, viceallenatore Sibe -. Valdisieve è uno dei campi più tosti da anni della categoria. La gara sarà la fotografia di chi siamo e di chi vogliamo diventare. Ci siamo allenati molto bene in settimana, grazie agli Under 19 e Under 17 coinvolti, che hanno permesso alla squadra di sostenere il programma settimanale e permesso ai senior di allenarsi nel migliore dei modi per le nostre possibilità. Loro giocano una pallacanestro molto chiara e intensa. Coach Pescioli è bravo a trovare soluzioni per tutti – insiste Gabbiani -. Hanno Occhini che da anni spiega basket nei campi di serie C, Maltomini è un certezza e il giovane Faticanti un top scorer. Cito loro due, ma la pericolosità arriva da tutto il roster. Come sempre ci presenteremo uniti, compatti e concentrati per fare al meglio la nostra miglior prestazione".

L. M.