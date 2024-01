Serie C. I Dragons si scoprono più Forti. Domani la sfida con Montevarchi

Un’operazione per il presente e per il futuro. Sibe Gruppo AF Prato ha raggiunto un accordo per questa stagione e la prossima, fino al 2024-25 compreso (con un’opzione sulla successiva) con il playmaker classe 1994 Francesco Forti (foto), proveniente dalla Libertas Livorno (serie B nazionale), dove ricopriva il ruolo di capitano. Intensità e dinamismo, palle rubate e assist, capacità di coinvolgere i compagni, Forti è stato il simbolo della rinascita della storica Libertas Livorno, ripartita dalla Serie C ed adesso arrivata ai vertici della Serie B nazionale, dove ha già avuto come compagni i due Dragons, Salvadori e Casella. Da capitano è stato uno degli artefici della rinascita della "Doppia L’Amaranto". Francesco ha salutato Livorno, e ora arriva a Prato per aiutare la squadra in una già ottima stagione e per completare quel reparto esterni ritrovatosi in tre mesi privo di Smecca e Pacini fino a fine stagione.

L’ultimo arrivo in casa Dragons, neo laureato in economia, ha mosso i primi passi nel mondo della palla a spicchi nelle giovanili a Livorno, poi con la serie C della Pallacanestro Don Bosco Livorno in prima squadra fino al termine della stagione 2012-13. Negli anni successivi le esperienze in serie C con Liburnia Livorno, Empoli e la carriera in B con Crema (2 stagioni), Tigers Romagna, Martina Franca Cecina (2 stagioni) e le ultime 4 appunto con la Libertas Livorno. Per quel che riguarda il campionato di serie C maschile, l’Union Basket Prato oggi alle 18.30 farà visita al Valdisieve, mentre domani alle 18 i Dragons ospiteranno la Fides Montevarchi per difendere la seconda posizione. L. M.