Serie C: i playout. Trombetti e Micheli trascinano la Bsl. La Sg di Dordei in campo con Ferrara

Classifiche e scontri diretti azzerati, numero elevato di partecipanti: non sono certo poche le perplessità che si snodano da tempo fra i club che parteciperanno alla poule playout per conservare il proprio posto nella serie C 2024/2025. Sono 15 le squadre (sulle 21 totali) che sono state ripartite in 3 gironi da 5 e che si sfideranno in 10 gare partendo da una nuova classifica che non terrà conto degli scontri diretti della regular season: dopo l’ultima giornata la squadra classificata al quinto posto di ogni girone retrocederà nel campionato di Divisione Regionale 1 2024/25: le squadre classificate al terzo e quarto posto di ogni girone disputeranno invece uno spareggio a tre su campo neutro, con la peggiore classificata che sarà la quarta retrocessa.

Nel girone P1 fine settimana di riposo per il Cmo Ozzano, in striscia negativa da quattro giornate, che scenderà in campo dopo la pausa pasquale per la sfida esterna sul difficile parquet di Novellara (7 aprile alle 17,30): in campo le altre quattro contendenti Modena-Lugo (oggi alle 18) e Lg Competition-Novellara (domani alle 17).

Debutto positivo per la Bsl San Lazzaro di coach ‘Franz’ Nieddu, che nell’anticipo della prima giornata del girone P2 piega Correggio 70-62 con 20 punti del sempreverde Alessandro Trombetti, coadiuvato dalle doppie cifre di Giuseppe Micheli (15), Tommaso Rossi (13) e Filippo Baldi (10): i biancoverdi staccano il primo referto rosa e attendono l’esito della sfida odierna fra Magik Parma e Castel Guelfo, in campo alle 19,30.

Turno di riposo per la lanciatissima Molinella, reduce da una striscia positiva di 5 vittorie consecutive, che scenderà in campo a Correggio il 6 aprile, con palla a due alle 20.

Nel girone P3 è tutto pronto per l’esordio dell’Sg Fortitudo di ‘Gigi’ Dordei e consociati: i biancoblù scenderanno in campo oggi alle 18 contro l’Sb Ferrara, con un occhio alla sfida serale che vedrà di fronte Santarcangelo e Montecchio (palla a due ore 21). Fermo ai box per il turno di riposo il Cvd Casalecchio di coach Marcello Folesani, che farà il suo debutto nella seconda fase il 6 aprile nella gara casalinga contro Santarcangelo.

Giacomo Gelati