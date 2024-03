Serie C. I Titans vogliono ritrovare il sorriso contro Montegranaro

Per gli Angels è un weekend di pausa in attesa di cominciare i playout nella C emiliano-romagnola. Per i Titans, invece, la regular season è ancora viva e celebra la 12ª giornata di ritorno nel girone umbro-marchigiano. A sei turni dal termine la Pallacanestro Titano è quarta e oggi, al Multieventi, ospita Montegranaro (ore 18). Buona opportunità per tornare alla vittoria dopo l’impresa impossibile, che si è tradotta in un -25, della settimana scorsa con Recanati. La Sutor è in piena lotta per agguantare un ultimo posto playoff e all’andata s’impose abbastanza nettamente, con un 75-56 che ebbe Quinzi uomo del match. I Titans, che sono ancora senza Dini, cercano il riscatto. La classifica: Recanati 50; Osimo e Montemarciano 36; Pallacanestro Titano 32; Fossombrone 30; Foligno, Porto Sant’Elpidio e Perugia 28; Montegranaro e Gualdo 26; Basket Giovane Pesaro e Assisi 24; Urbania e Todi 20; Tolentino 16; Falconara 14; Taurus Jesi 10.