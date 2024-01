Serie c. La Gea gioca bene ma deve arrendersi

La Gea s’arrende alla Cestistica Rosa Prato (41-53) al termine di una buona partita. Al Palasport di via Austria, la formazione di serie C allenata da Luca Faragli, priva della giocatrice con maggior punti segnati Sofia Tanganelli, ha tenuto testa alla seconda in classifica, giocando con continuità e rimanendo sempre sulla scia della pratesi, che hanno preso il largo grazie a una serie di veloci contropiedi. Subito sotto di sette punti, le grossetane sono andate all’intervallo lungo con un ritardo di undici lunghezze. Nella ripresa le ospiti hanno preso poi allungato fino al più 22 finale. "Un buon match, ma adesso non possiamo più sbagliare – dice il tecnico Luca Faragli –. Il calendario ci propone una serie di incontri abbordabili".

GEA: Perillo, 12, Linda Picchianti, Cipolletta 1, Panella, Nunziatini 6, De Michele 13, Melissa Picchianti, Lambardi, Faragli 9, Magnani. All. Luca Faragli.

ROSA PRATO: Vannucci 6, Morello 16, Cecchi 10, Rastelli 10, Aramini 1, Scarpellini 4, Meucci 12, Conte 4. All. Sauro Manganello.