Serie c. Lugo, break fatale con la Cmp. Ma ora si riparte da capo

Aviators Lugo

82

CMP Global Bologna

85

LUGO: Goi 20, De Carli, Morozzi ne, Baroncini L., Fussi ne, Creta 2, Canzonieri 17, Ciadini 15, Arosti 3, Ravaioli 25, Pasquali Evangelisti. All.: Baroncini F.

BOLOGNA: Resca ne, Poli, Zanetti 8, Domenichelli 17, Fin 6, Lelli 22, Salem 9, Garuti, Mazzotti, Beretta 10, Vitale 6. All.: Tasini

Arbitri: Maffezzoli - Boccia

Note- Parziali: 24-19; 49-38; 58-60

Gli Aviators chiudono la stagione regolare al sesto posto, cadendo in casa nell’ultima giornata contro il CMP Global Bologna. Lugo comanda i giochi fino all’intervallo poi subisce un break di 22-9 che porta gli ospiti a condurre 60-58. Il finale è di marca bolognese, con Goi che segna a 13’’ dalla fine i liberi dell’82-82, ma a chiudere i conti è un dubbio fallo di Canzonieri, sanzionato anche con un tecnico per proteste. La CMP Global chiude così i conti con un 3/3 dalla lunetta, vincendo 85-82. Sabato 24 marzo inizierà la seconda fase che vedrà Lugo inserita in un girone a cinque squadre insieme ad Ozzano e a tre formazioni del girone emiliano: Castelnovo Monti, Mo.Ba Modena e Novellara. Al termine delle dieci partite (si riparte da una nuova classifica senza punti della prima fase negli scontri diretti con l’ultima giornata in programma il 2 giugno), l’ultima retrocederà direttamente e la quartultima disputerà i playout. Le prime tre si salveranno.

Classifica finale prima fase: Medicina 34; CMP Bologna e Baskers Folimpopoli 30; Molinella 26; Santarcangelo 20; Lugo, Guelfo e SG Fortitudo Bologna 16; Ozzano 14; San Lazzaro 12; Scuola Basket Ferrara 6.

l.d.f.