Serie c maschile. Aviators, che dominio contro Guelfo. Goi da tre è una macchina: 8 su 8

Aviators Lugo

101

Guelfo Basket

65

LUGO: Goi 28, Laslau, De Carli, Morozzi, Baroncini L. 3, Fussi 13, Creta 15, Canzonieri 7, Ciadini 5, Arosti 7, Ravaioli 18, Pasquali 5. All.: Baroncini F.

GUELFO BASKET: Flan 12, Torregiani 7, Ghini, Franchini 13, Frassineti ne, Savino 3, Bergami 7, Naldi 12, Degli Esposti ne, Santini 11. All.: Agresti

Arbitri: Zuffa - Turrini

Note. Parziali: 34-17; 54-32; 72-56

Vittoria extralarge per gli Aviators che regolano senza problemi il Guelfo Basket. La partita dura soltanto dieci minuti, fino a quando Lugo tocca il 34-17, mostrando una grandissima superiorità. Il Guelfo prova nel secondo tempo e rientrare con un break di 12-0, ma i padroni di casa non si lasciano sorprendere, mantenendo un ampio vantaggio. Ottima la prestazione di Goi, autore di 28 punti con un 8/8 da tre punti. Nel prossimo turno Lugo giocherà domenica alle 18 in casa della Scuola Basket Ferrara. Classifica: Medicina 30; CMP Bologna* 26; Baskers Folimpopoli* 24; Molinella* 18; Santarcangelo* 16; Ozzano e Lugo 14; Guelfo* e SG Fortitudo Bologna* 12; San Lazzaro 10; Scuola Basket Ferrara* 4. * già riposato