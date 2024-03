Serie C - Novità dal consiglio federale. Aviators, nuove regole

Cambio di regolamento in corsa in serie C. Dopo aver preso atto dall’ultimo Consiglio Federale del 9 febbraio che le aventi diritto a partecipare a questo campionato nella stagione 2024/25 saranno 18 e non 15 per l’Emilia Romagna, il Comitato Regionale ha deciso di ridurre da 3 a 5 le retrocessioni in sere D, modificando il regolamento della Poule Salvezza che partirà il 24 marzo. A questa fase parteciperanno le classificate dal quarto all’ultimo posto dei due gironi regionali (15 squadre in totale) che saranno divise in tre raggruppamenti da cinque squadre ciascuno (si ripartirà con una nuova classifica senza portarsi i punti della prima fase), ma la novità è che al termine delle dieci gare (si giocherà dal 24 marzo al 2 giugno) le prime tre saranno promosse, soltanto le quarte disputeranno un ulteriore spareggio playout, mentre le ultime scenderanno in serie D. Le tre quarte classificate giocheranno un triangolare dove l’ultima retrocederà (7/8/9 giugno). Gli Aviators Lugo, che osserveranno un turno di riposo questo fine settimana, sono certi di giocare la Poule Salvezza e con una vittoria nell’ultima giornata in casa con il CMP Global Bologna manterrebbero l’attuale quinto posto.