Serie C: Roadhouse Vignola cede alla SG Fortitudo, Modena Basket trionfa

Serie C: prestazione senza mordente della Roadhouse Vignola, che perde la terza partita in fila, stavolta per mano della SG Fortitudo, la quale si impone per 77-82. Gli ospiti ne hanno di più per quasi 35’ raggiungendo anche il comodo +15 (55-70). Dopo il time-out di coach Landini, Vignola si sveglia rientrando fino al -4, ma la rimonta non viene mai completata.

Divisione Regionale 1: prosegue la striscia di vittorie di Modena Basket: 45-87 anche a Villa Verucchio contro i Tigers. Dopo il canestro iniziale locale, Mo.ba piazza un 10-0 di break, ed alla prima sirena è già 11-23 ospite. La tripla di Berni vale il ventello di margine (16-36), e Modena vola sulle ali del duo Lelli-Mengozzi. Grande vittoria interna, in poule play-out, per una Medolla che strapazza 88-48 i bolognesi del Basket Voltone. Prima sconfitta, sempre in poule playout, per la Ottica Amidei Castelfranco, la quale esce a mani vuote dal campo di Castel San Pietro Terme; termina 75-70 per gli uomini di coach Morigi, che devono vincerla 2 volte. Castelfranco, infatti, dopo aver subito troppo nel primo quarto, piazza 28 punti in seconda frazione che valgono il 41-43 dell’intervallo, dopo il gioco da 4 punti indovinato da Roncarati. Nel secondo tempo, però, i padroni di casa riprendono a macinare. Castel San Pietro chiude i conti prima con il canestro con fallo trovato da Tabellini, poi con le rubate ed il libero di Cavina.

Serie B Femminile: vittoria ottenuta nel secondo tempo, quella che la Wamgroup Cavezzo riesce a prendersi in quel di Ferrara, prevalendo 51-69 contro la Vis. Vittoria, 61-57 dopo un tempo supplementare, anche per le Basketball Sisters Piumazzo (Cattabiani 10) contro Rimini. Dopo il 53-53 dei regolamentari, Bortolani, Tumeo e Zarfaoui guidano Piumazzo nell’extra-time.

