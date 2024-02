Serie C, Sablich ci mette la firma segnando 20 punti. Impresa "Giovane» a San Marino

Terz’ultimo turno infrasettimanale della stagione in Serie C e classifica che si stringe sempre di più: tra San Marino quarta e il Basket Giovane undicesimo ci sono solo 6 punti. Il grande protagonista di quest’ultima settimana è proprio il Basket Giovane, il quale infila la prima vittoria al Multieventi Sport Domus di San Marino contro i Titans, sconfitti con autorevolezza 70-88 dopo una partita condotta dall’inizio e conclusa negli ultimi sei minuti con un parziale di 0-13 dopo che i padroni di casa erano rientrati sul 62-68. Grande prestazione di Sablich con 20 punti, ben accompagnato dai 14 di Di Francesco e dai 12 di Gueye. Il 2/2 settimanale arriva mercoledì sera in casa contro Montemarciano terza in classifica, annientato 84-71 stavolta con un primo tempo perfetto e una ripresa di resistenza. Il primo quarto dice infatti 26-13 per il BG, forbice che si allunga all’intervallo con addirittura il +18 (48-30). La prevista reazione degli ospiti arriva, con entrambi gli ultimi due quarti vinti, ma nulla possono contro la bellssima pretazione dei giovani padroni di casa. Finisce 84-71, con il quartetto 2005 Siepi-Aloi-Sablich-Colotti autori di 67 punti sui 84 totali.

E’ passata da una vittoria e una sconfitta la Mec System Urbania, vincente in casa contro la Taurus Jesi e poi sconfitta contro Foligno. La prima vittoria arriva al termine di una partita complicata, con i biancorossi che fanno loro il primo quarto (22-17), ma poi non riescono a scappare via tenendosi Jesi alle coste fino agli ultimi minuti in cui Urbania gestisce il vantaggio acquisito per trionfare 74-66. Cinque uomini in doppia cifra per gli uomini di coach Dutto con Di Coste a 15 che spicca. Il match infrasettimanale contro Foligno presenta invece un andamento particolare, pieno di strappi e contro parziali che alla fine premiano gli ospiti: dopo il primo quarto ottimo da 25-18, Foligno sorpassa all’intervallo sul 41-45 prima di subire il nuovo ritorno di Urbania che mette la testa avanti al ‘30 (60-58); gli umbri hanno però un Pavicevic da 40 punti con 9 triple e la spuntano 74-81.

Solo una partita disputata infine dalla Bartoli Mechanics a causa del turno di riposo da osservare, purtroppo sconfitta 65-59 a Montegranaro, scendendo addirittura al settimo posto per la classifica avulsa. In casa della Sutor la squadra di coach Paolini conduce per tre quarti fino all’inizio del quarto quarto quando termina la benzina e i padroni di casa possono così ribaltare il punteggio con un parziale di 23-13 per trionfare 65-59. Notizia della settimana è l’acquisto del pivot 2002 Diego Foglietti, nelle ultime tre stagioni al Loreto, l’anno scorso autore di una grande stagione in Serie C con 15.5 punti di media.

l.s.