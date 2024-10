Serie C. Santarcangelo espugna Castel Guelfo all’esordio. Niente da fare per i Titans, sconfitti a Jesi

Vittoria per gli Angels e sconfitta per i Titans, nel debutto esterno in Serie C. Santarcangelo è andata ad espugnare Castel Guelfo dopo una rimonta significativa e che si è conclusa col 75-76 stampato a tabellone al 40’. Dopo il 4-11 d’avvio, il Guelfo ha recuperato ed è passato avanti, chiudendo sul 38-35 all’intervallo. Locali anche a +8 nel quarto parziale sul 61-53, poi la rimonta Angels con Saltykov e Mari (68-68 al 36’). Dopo un lungo batti e ribatti, nel finale Santarcangelo la vince con un canestro con aggiuntivo di Saltykov. Il tabellino: Goi 6, Giovannelli 14, Macaru 8, Benzi 3, Rossi 2, Rivali 9, Bedetti 12 (foto), Mari 7, Pennisi, Frisoni, Lombardi, Saltykov 15. All.: Serra.

Niente da fare i per i Titans, che al PalaTriccoli di Jesi cominciano bene ma devono fronteggiare l’infortunio alla caviglia di Lorenzi nel primo quarto. San Marino riesce comunque a mettere in piedi un’eccellente difesa per tutto il primo tempo, chiuso sul 20-26. I marchigiani, dopo quei 20 punti in 20’, ne mettono però 25 nel solo terzo quarto e sorpassano di slancio (45-40 al 30’), chiudendo sul 65-53. Il tabellino: Borello, Bomba 6, Cardinali 3, M. Botteghi 1, Macina 11, Fusco 14, T. Botteghi ne, Lorenzi 2, Felici 16, Liberti ne, Fiorani. All.: Valentini.