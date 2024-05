Serie C. Santarcangelo, missione compiuta. Casalecchio va ko: salvezza in anticipo Gli Angels Santarcangelo festeggiano la salvezza matematica nel girone P3 di playout con una netta vittoria contro il Cvd Casalecchio. Una partita dominata dalla difesa di casa e dai canestri di Conti e Saltykov. Obiettivo raggiunto per la squadra di Serra.