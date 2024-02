Serie c. Sorpresa Aviators. Lugo cade a Ferrara contro l’ultima in classifica

Scuola Basket Ferrara

70

Aviators Lugo

68

FERRARA: Malfatto 2, Pietrolati, Costanzelli 24, Cazzanti 8, Bastoni 4, Seravalli 4, Berti 11, Ghirelli 5, Braga 2, Ouattara 10. All.: Campi.

LUGO: Goi 6, Laslau ne, Baroncini L. 11, Fussi 7, Creta 13, Canzoneri 6, Ciadini 6, Arosti 5, Ravaioli 12, Pasquali Evangelisti 2. All.: Baroncini F.

Arbitri: Diemmi - Salatti

Note. Parziali: 16-15; 31-37; 44-54

Incredibile e inaspettata sconfitta per gli Aviators, caduti sul campo della Scuola Basket Ferrara, ultima della classe. Un ko ininfluente in vista della seconda fase, dove tutte le classificate dal quarto all’undicesimo posto parteciperanno ai playout (tre raggruppamenti da cinque squadre dove si incroceranno i tre gironi regionali), ma di sicuro poco ottimale per il morale. Lugo dilapida nell’ultimo quarto un vantaggio di dieci punti e viene condannato da un canestro di Costanzelli a 29’’ dalla fine. Nel prossimo turno Lugo giocherà sabato alle 20.30 in casa con la BSL San Lazzaro. Classifica: Medicina* 32; CMP Bologna e Baskers Folimpopoli 26; Molinella 20; Santarcangelo 16; Ozzano*, Lugo* e Guelfo 14; SG Fortitudo Bologna 12; San Lazzaro 10; Scuola Basket Ferrara 6. * devono ancora riposare