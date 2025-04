Serie C unica: Baskérs Forlimpopoli dominano, playoff e playout quasi definiti

Ad una giornata dal termine della stagione regolare, sono quasi delineati tutti gli accoppiamenti playoff e playout nel campionato di Serie C unica. In vetta sempre i Baskérs Forlimpopoli con 25 vittorie in altrettante partite disputate, l’ultima contro la Mec System Urbania. I ragazzi di coach Donati hanno giocato a viso aperto per tutto il primo tempo, restando in scia sul -9 all’intervallo (40-31); nel terzo quarto però la difesa asfissiante dei padroni di casa scava il solco, portando Forlimpopoli fino al +20 (55-35), massimo vantaggio. I biancorossi negli ultimi dieci minuti reagisconoo e risalgono fino al -5 (58-53) con un super parziale di 18-3 che non basta. Secondo ko in fila per Urbania, però sicura del proprio quarto posto (con fattore campo) ai playoff. Sopra Urbania, come terza classificata alle spalle degli Santarcangelo Angels, vi è la Bartoli Mechanics, protagonista di un grande campionato, ma che saluta la regular season nel proprio campo di casa con una sconfitta. A fare la sorpresa è Guelfo Basket, impegnata nella disperata rimonta per evitare i playout, decima dopo questa giornata con 20 punti, -2 dall’ottava che significa playoff e dalla nona che garantisce la salvezza automatica. La formazione di coach Paolini crolla nel secondo tempo, probabilmente alleggerendo la tensione per un terzo posto già garantito, e subisce un parziale totale di 25-50 che ribalta la partita dopo due primi quarti in controllo (44-30). Prossimo match a San Marino contro una formazione che ha tutto da perdere e guadagnare, obbligata a vincere per non venire risucchiata nei playout.

Sicuro di un posto nei playoff, e per il momento di un derby elettrizzante al primo turno, il Pisaurum sesto che però nella serata di sabato si è fatto sorprendere da una grande prova offensiva della Real Magnifico Pesaro . La giovane formazione delle giovanili della VL, che aveva perso sette degli ultimi otto incontri disputati, l’unica vittoria trovata contro Ancona ultimissima a zero punti, gioca una grande prova mettendo in difficoltà il Pisaurum per tutto il primo tempo, andando negli spogliatoi sul +15, 41-26. La reazione degli ospiti non si fa attendere al rientro in campo, e grazie a Maggiotto e Panichi, rispettivamente 21 e 13 punti a fine partita, risalgono sul -7 al ‘30. La Real però ha altre intenzioni, trascinata da un indemoniato Scavolini da 24 punti e Reginato con 19, riscava il solco e scappa nel punteggio fino al 85-67 finale. Vittoria che non cambia nulla ai fini della classifica per la Real, che rimane penultima e si appresta a disputare i playout contro la undicesima, attualmente la Giovane Robur Osimo, ma questa vittoria dimostra che la loro competitività anche contro i piani più alti.

Leonardo Selvatici