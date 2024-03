Serie C unica. Baskérs, stilato il calendario della 2ª fase: il via sabato prossimo a Zola Predosa

Sei partite per provare ad agganciare il tabellone playoff: nella giornata di ieri è stato ufficializzato il calendario della seconda fase del campionato di serie C che vedrà protagonisti i Baskérs Forlimpopoli, in corsa per provare a qualificarsi al prossimo campionato di serie B Interregionale. I ragazzi allenati da coach Alessandro Tumidei, a partire dal prossimo weekend, scenderanno in campo in un gironcino a 6 che vedrà incrociare le prime tre classificate dei due gironi al termine della regular season, portandosi dietro i punti degli scontri diretti conquistati nella prima fase: i Baskérs partiranno da quota 4, viste le due vittorie casalinghe e i due ko in viaggio contro Medicina e Cmp Global. Si inizierà sabato prossimo sul campo della Francesco Francia Zola Predosa (2° classificata nel girone A), poi Scandiano in casa (3° classificata) e la capolista Basket 2000 Reggio Emilia a domicilio. L’ultima gara è in programma sabato 4 maggio. Al termine di questo gironcino, le prime quattro si sfideranno in un tabellone a eliminazione diretta con semifinali e finale, che assegnerà l’unica promozione della stagione.