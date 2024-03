Serie C, Urbania ammazzagrandi. Cade anche la vice capolista Robur

E’ la Mec System Urbania l’ "ammazza grandi" dopo avere battuto (l’unica) la capolista Recanati, ha fatto il bis mcon la seconda, la Robur Osimo, ribaltando lo svantaggio del primo tempo (36-43) con un parziale di 20-2 nella ripresa e con una difesa perfetta: solo 29 punti subiti nel secondo tempo) e 84-72 finale. Con un Di Coste stranamente fermo a soli 2 punti, coach Dutto trova cinque uomini in doppia cifra tra cui spicca Baldassarri a quota 19.

Perde invece per la seconda volta consecutiva la Bartoli Mechanics, dopo la caduta in casa di Jesi ultima in classifica, cedendo in casa contro Perugia 75-78 e vedendosi arrivare alle sue spalle ben tre squadre, ora a soli due punti di distanza. È una partita strana quella che va in scena al palasport di Fermignano, con i perugini che sono in vantaggio a fine primo quarto 19-20 per poi dominare il secondo parziale e arrivare al +10 all’intervallo. Anche qui, come a Urbania, l’intervallo gira a favore dei padroni di casa che al rientro sul parquet svoltano la sfida con un parziale di 26-9 che li porta sul +7, 59-52. La partita sembra messa sui giusti piani, ma gli ospiti trovano la forza di ribaltarla nuovamente e vincere nel finale con tre punti di vantaggio. Interrompe infine la sua striscia di quattro vittorie in fila il Basket Giovane, che cede sulla distanza ad Assisi e torna a -4 dalla zona playoff; il primo tempo in terra umbra è molto combattuto, entrambe le squadre trovano poco la via del canestro e al ventesimo minuto il tabellone recita 28-25. Come da tradizione in settimana, il terzo quarto sorride alle formazioni in svantaggio, con i ragazzi allenati da coach Donati che mettono la testa avanti, 48-49, prima che il trascinatore di Assisi Ouro Bagna, dopo appena tre minuti dell’ultimo quarto, con due triple in fila fissi il +8 casalingo. Da lì in padroni di casa prendono fiducia, le percentuali da dietro l’arco sono irreali e a metà quarto è già +15, 68-53. Il BG deve così arrendersi, cedendo 82-69 con Siepi a quota 22 punti come migliore.

Leonardo Selvatici