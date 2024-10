Serie C Urbania e Bartoli già in fuga

Terza giornata per il girone M del campionato di serie C e due squadre della provincia sono in testa alla classifica con tre vittorie e zero sconfitte, la Pallacanestro Urbania e la Bartoli Mechanics. La protagonista un po’ a sorpresa è Urbania, la quale espugna la Bombonera di Montegranaro e conquista la seconda vittoria consecutiva nel finale, 70-71. I primi dieci minuti sono scioccanti in negativo per la formazione biancorossa, con innumerevoli errori al tiro e una difesa non all’altezza che concedono entusiasmo ai padroni di casa per il 29-9 al 10’. Il massimo vantaggio arriva sul +21, ma poi inizia la furibonda rimonta durantina, guidata da una difesa a zona chiamata da coach Donati che concede due soli punti nei primi sette minuti del quarto alla Sutor e permette il rientro nel punteggio a Urbania trascinata da Aloi e Colotti (36-35). Nel terzo quarto la partita si stabilizza in equilibrio, anche se i padroni di casa provano a rimettere la testa avanti a fine parziale sul 58-54, prima che la zona-press guidata da Di Francesco e Aloi, blocchi nuovamente l’attacco gialloblù e Urbania possa rimontare nel punteggio, toccando il +4 sul 67-71 a 50" con il fallo più libero aggiuntivo di Dusels. La tripla di Kanturek tiene aperti i giochi, ma Montegranaro sbaglia l’ultimo tiro e concede la vittoria a Urbania. A fianco di Urbania in testa alla graduatoria c’è la Bartoli Mechanics, che batte a domicilio senza troppi problemi il CAB Stamura Ancona 87-64.

La partita viene messa nei giusti binari fin da subito dalla formazione di coach Paolini con un primo quarto da 24-9; la Stamura non ci sta, prova più volte a rientrare seriamente in partita ma Foglietti e Curic, con 34 punti in due, li respingono indietro, mettendo il distacco oltre i venti punti. Si sblocca e ottiene la prima vittoria il Pisaurum, che trascinata dal suo top player Maggiotto, 32 punti a 36 anni, quarta stagione consecutiva con una partita da oltre trenta punti, batte in Baia Flaminia Porto Sant’Elpidio 75-63. La partita è molto combattuta nei primi venti minuti, con le due formazioni che si dividono i due parziali e all’intervallo è 32-32, mentre ad uscire meglio dagli spogliatoi sono gli ospiti che al 30’ comandano 50-56. Ma Porto Sant’Elpidio non ha fatto i conti con Maggiotto, che riposato dal terzo quarto, cambia l’inerzia della gara, piazzando insieme ai compagni di squadra un parziale finale di 25-7 che dà i primi due punti stagionali ai pesaresi. Per l’en plein di vittorie serviva la vittoria della Real Basket Pesaro, che lotta sul campo di Jesi ma è costretta a cedere nel secondo tempo con il punteggio di 75-68. Dopo il vantaggio dell’intervallo, 32-38, il fattore campo fa la differenza nei secondi venti minuti, con Jesi che sorpassa nel terzo quarto e impedisce il rientro pesarese negli ultimi minuti.

Leonardo Selvatici