Serie d. I Tigers sorridono,. Riccione rimpiange

Vittoria per Villa e ko per Riccione nel primo turno del 2024, la 14ª giornata d’andata del girone B di DR1. I Villanova Tigers non hanno problemi col fanalino di coda Russi e restano sempre al comando, chiudendo poi su un significativo 74-55. Di nuovo una prova da mvp per Giacomo Zannoni, che a scollinare oltre i 30 ha fatto l’abitudine. Il tabellino di Villa: Zannoni 37, Bomba 9, Fi. Guiducci 9, Polverelli 8, Mussoni 6, Fe. Guiducci 3, Bollini 2, Campidelli, T. Guiducci. All.: Amadori.

Niente da fare invece per i Riccione Dolphins, che perdono in casa del Raggisolaris Faenza 80-77. Match comandato per larghi tratti dalla squadra di coach Ferro, che arriva al 30’ sul +8 (61-69) ma poi è beffata nel finale punto a punto dai locali. Il tabellino dei Dolphins: Renzi 2, Gardini 5, Provesi 10, Russu 22, Del Fabbro 18, Gori 12, Capelli, Bolla, Ka 2, Mariotti, Calegari 6. All.: Ferro.