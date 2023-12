Serie D. Il Fanfulla fa un tiro, ma basta per battere il Lenz

LENTIGIONE

0

FANFULLA

1

LENTIGIONE (4-3-3): Rizzuto; Martini, Capiluppi, Nava, Cortesi; Manzotti, Roma, Nappo (Pari 28’ st); Macchioni, Formato, Nanni (Bocchialini 19’ st). A disp.: Zovi, Bonetti, Sala, Sabotic, Grifa, Ricciardi, Turri. All. Beretti.

FANFULLA (3-5-2): Libertazzi; Cabri (Izzo 28’ st), Suardi, Bettoni; Souto, Cazzaniga, De Milato (Cappadonna 20’ st), Spera (Latini 20’ st), Premoli; Cocuzza (Pelucchi 41 st’), Kakou (Donnemma 20’ st). A disp.: Carriello, Longagna, Odalo, Nori. All. Albertini.

Arbitro: Cipriano di Torino (Tuccillo e Gatto).

Rete: Premoli 25’ st.

Note: ammoniti Manzotti, De Milato, Spera, Roma, Capiluppi, Cappadonna, Izzo, Bocchialini.

All’Immergas Green Arena di Sorbolo il Fanfulla si conferma squadra da trasferta e supera il Lentigione per 1 a 0, praticamente con l’unico tiro in porta degno di tale nome.

Le azioni più importanti sono tutte del Lentigione: al 25’, traversone di Nanni che si trasforma in un pericoloso tiro cross, ma Libertazzi si salva in corner.

Dal calcio d’angolo il Lentigione sfiora il vantaggio con il colpo di testa di Capiluppi.

Occasionissima del Lentigione al 32’ con la botta dalla distanza a giro di Nanni: bravo Libertazzi a toglierla dall’incrocio dei pali.

Al 41’, sponda di Roma per la testa di Formato che mette a lato. La seconda frazione si apre un un tiro di Cortesi dopo un’azione personale, ma il portiere ospite neutralizza.

Al 7’, dopo un traversone di Nanni, Formato va vicinissimo all’eurogol con un colpo di tacco al volo, ma Libertazzi toglie la palla dall’angolino. Ottima opportunità del Lentigione al 16’: cross di Cortesi per Nanni che si trova a tu per tu con Libertazzi: effettua un bel pallonetto, di poco alto.

Dagli sviluppi di un corner, passa in vantaggio il Fanfulla con il colpo di testa di Premoli al 25’.

Il Lentigione si catapulta in avanti e al 31’ sfiora il pari con la botta dalla distanza di Bocchialini che si spegne di poco alta.

Al 34’ ci prova Macchioni dalla distanza, ma la palla finisce a lato. Al 45’, Cortesi ci prova di testa dopo il cross da angolo di Pari, ma il tiro si spegne a lato.

Il Lentigione tornerà in campo mercoledì a Pistoia, squadra con gli stessi punti in classifica dei rivieraschi.

"Abbiamo passato tutta la vita nella loro metà campo – dice mister Beretti - certamente qualche responsabilità l’abbiamo anche noi per fretta o frenesia di segnare, ma io non ricordo nessuna loro occasione da gol… a parte il gol. Da parte nostra ne avremo collezionato una decina, ma sono partite in cui la palla non va mai dentro".

r.s.