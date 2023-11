Serie d. Tigers e Dolphins restano entrambe a bocca asciutta

Solo sconfitte per Villa e Riccione nel doppio turno di Divisione Regionale 1 giocato tra il weekend e l’infrasettimanale. Quattro ko amari, che fermano la corsa di Tigers e Dolphins e fanno rimanere le due squadre inchiodate a metà classifica. Villa, dopo il ko a Castenaso contro l’Omega (78-71, 19 per Bomba), perde anche nella tana della Lusa Massa, salita con ambizioni dalla vecchia Promozione ma fin lì con soli due punti in classifica. In una gara parecchio nervosa anche se a punteggio altissimo, gli uomini di Amadori sono sconfitti per 92-87, con super prova di Zannoni ma niente referto rosa.

Ancora più amara la sconfitta dei Dolphins di coach Maurizio Ferro. Riccione, dopo aver perso largamente in casa del 4 Torri Ferrara, vede svanire il successo in casa in maniera beffarda. Con Argenta finisce 84-85 e a decidere tutto è il classico canestro degli ultimi secondi che cambia le sorti dell’incontro. Con 3 secondi da giocare e rimessa in attacco, Argenta riesce a mettere bene palla in campo e trova Montaguti solo sotto canestro per il buzzer beater. Domani si ritorna subito in campo: Riccione è Castel San Pietro, Villa ospiterà Budrio.