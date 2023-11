Serve il Bigi in versione Fort Knox . Così si possono blindare le Final Eight

Un PalaBigi in versione Fort Knox per blindare le ‘Final Eight’. Non è un mistero che tra i principali obbiettivi stagionali della Pallacanestro Reggiana ci sia la qualificazione all’importante kermesse che dal 14 al 18 febbraio, a Torino, assegnerà la Coppa Italia. Per essere sicuri di centrare l’obbiettivo, i ragazzi di Priftis dovranno finire il girone d’andata occupando una delle prime otto posizioni della classifica. Di fatto dovranno confermare il buon cammino fatto fin qui, che li vede attualmente in settima posizione con 8 punti a referto.

Al di là delle dinamiche tattiche, un ‘assist’ molto importante potrebbe fornirglielo il calendario che vedrà i biancorossi giocare cinque delle prossime sette partite nell’impianto di via Guasco che – come accadeva negli anni d’oro della Grissin Bon – dovrà tornare ad essere quel fortino inespugnabile su cui si costruivano gran parte dei successi e dei piazzamenti finali. Questa mini volata inizierà proprio a novembre, con le prossime due sfide casalinghe (domenica con Pistoia e quella successiva con Tortona) e poi proseguirà con la trasferta a Venezia (domenica 26 novembre), con la gara interna con Pesaro (domenica 3 dicembre), con il match a Napoli (10 dicembre) e poi con un’altra doppietta di partite al Bigi: il 17 contro Brescia e il 23 con Sassari. A questo punto mancheranno ancora due incontri prima della fine del girone d’andata e la conseguente composizione del tabellone di Coppa, ma trattandosi dell’insidiosa trasferta a Varese (30 dicembre) e del big match contro la Virtus Bologna (7 gennaio), diventa quasi automatico pensare che la Unahotels dovrà fare bottino soprattutto negli incontri precedentemente elencati. Nelle ultime due stagioni per qualificarsi come ottavi sono serviti 14 punti (posizione conquistata da Sassari in entrambi i casi) mentre nel 2021, quando fu la Unahotels di coach Antimo Martino a strappare il pass, ne bastarono addirittura 12. Vista la tendenza di quest’anno, è ipotizzabile che la quota per l’ottavo posto si attesti attorno ai 14-16 punti e in tal senso saranno molto importanti anche gli scontri diretti con Tortona e Napoli che gravitano più o meno nelle stesse zone della Pallacanestro Reggiana. Avere un piazzamento ancora più alto significherebbe (almeno in teoria…) avere una parte del tabellone più favorevole e che escluda la Virtus al primo turno. Anche se l’andamento incerto di Milano potrebbe sconvolgere ogni pronostico. In ogni caso è assai probabile che gran parte delle ambizioni di qualificazione della squadra di Priftis passino dalle prossime 5 gare tra le mura amiche. Come detto, il PalaBigi deve assolutamente tornare ad essere una sorta di Fort Knox. Per adesso il cammino è immacolato: vittoria con Scafati e Treviso. Avanti così.