Settebello Cesena Basket

Non si ferma la marcia della Cesena Basket 2005 che nel campionato di Divisione Regionale 1 torna da Castel San Pietro con il settimo successo consecutivo conquistato 64 – 69 (23 – 14, 35 – 39, 49-52) che vale il quinto posto in coabitazione con Baricella, a sei punti dalla vetta occupata da Budrio.

Sul campo degli emiliani, penultimi, Cesena gioca una partita di sacrificio, mostrando un carattere che le permette di portare a casa il bottino pieno nonostante una prestazione meno brillante del solito. L’inizio è promettente e vale il primo allungo cesenate sull’11-4 che costringe i padroni di casa a un timeout quasi immediato, dal quale Castel San Pietro esce piazzando un parziale di 19-3 e chiudendo il primo quarto avanti 23-14. Cesena risponde, ricucendo a sua volta rapidamente il gap: la tripla di Panzavolta sigla infatti il – 2 sul 30-28. Rientrata dagli spogliatoio sotto di 4 (39-35), Cesena non si accontenta più di limitare i danni, ma va al contrattacco: sale in cattedra Piazza, che insieme a Santoro e Pezzi confeziona un parziale di 10-4 che riporta gli ospiti al comando.

Inizia così un testa a testa che vede le due avversarie alternarsi alla guida dell’incontro fino alla fine del terzo quarto quando i due baby di Cesena (Orioli e Ricci) ne mettono 4 in fila per scrivere il temporaneo + 3 ospite: 49-52. Si arriva così al rush finale a stretto contatto: Cavina non vuole arrendersi e mette la tripla del – 1 di Caste San Pietro, ma Piazza risponde immediatamente con la stessa moneta e riporta il vantaggio esterno a + 4 quando si è già nell’ultimo minuto di gioco. I padroni di casa perdono il possesso successivo e i tiri liberi di Pezzi e Balestri chiudono i conti.

Il tabellino della Cesena Basket 2005: Rossi 13, Santoro 8, Piazza 17, Domeniconi, Panzavolta 11, Ricci 2, Pezzi 6, Sanzani 3, Orioli 2, Capucci, Balestri7. All. Vandelli.

Luca Ravaglia