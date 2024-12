Settore giovanile. Juniores giallorossi allo stadio Lotti contro la Fulgens

Juniores nazionali giallorossi in campo oggi nella gara interna con la Fulgens Foligno. Appuntamento alle 14,30 allo stadio Stefano Lotti: l’incontro è valido per la giornata numero 13 del girone H del torneo. La compagine allenata da Michele Beoni riceve dunque il team folignate: quota 17 per i Leoni baby, in quinta posizione e reduci dal 3-3 in trasferta a Roma sul rettangolo del Trastevere, e a 15 invece si trovano gli ospiti odierni, che nel precedente match hanno subìto il colpo a vuoto casalingo, 0-2, con il Terranuova Traiana. E’ pure la sfida che segna l’approdo alla metà esatta del campionato nazionale juniores: la ripresa è prevista dal calendario per l’11 gennaio, a conclusione del tradizionale stop alle attività agonistiche di Natale e Capodanno. Il Poggibonsi di mister Beoni è chiamato questo pomeriggio a mostrare di nuovo le proprie qualità e attitudini alla crescita, alla luce di quanto espresso anche nel più recente periodo della fase agonistica.