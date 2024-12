Settore giovanile. L’U17 Eccellenza di coach Binella battuta da Firenze

Sono scese in campo anche le formazioni giovanili biancoverdi nello scorso fine settimana. Sconfitta casalinga per la Under17 Eccellenza di coach Binella che ha ceduto in casa 78-69 contro Firenze Basketball Academy. "Una partita che ci vedeva sfavoriti per i numeri e per il percorso dei nostri avversari fino a questo momento. Il campo ha confermato la difficoltà di competere contro una squadra molto profonda e di qualità tecnica francamente superiore alla nostra – ammette Binella -. Va riconosciuto ai nostri ragazzi il merito di aver fatto uno sforzo molto grande per competere senza mai mollare". Successo netto invece per gli Under14 Gold di Discepoli contro la Union Basket Campi per 73-55. "Partita sempre molto equilibrata, in cui abbiamo mantenuto un vantaggio minimo senza poter scappare via per merito della qualità e organizzazione degli avversari. L’ultimo quarto abbiamo migliorato l’intensità difensiva e siamo stati più concreti al tiro". Così il tecnico.