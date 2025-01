Settore giovanile. L’U17 Eccellenza è volata a Riga. Quattro impegni

E’ volata ieri mattina per Riga, capitale della Lettonia, la formazione Under 17 Eccellenza della Mens Sana Basketball che affronterà fino a domenica quattro impegni della seconda tappa della Eybl, la European Youth Basketball League. "E’ il secondo appuntamento di questa stagione per noi – ha coach Binella poco prima di volare verso il paese baltico –. I nostri avversari sono quelli che non abbiamo incontrato nella prima tappa di Tartu. Per noi questo è un livello di fisicità molto diverso rispetto a quello che ovviamente c’è in campionato. Secondo me abbiamo fatto dei progressi da questo punto di vista ma il nostro obbiettivo resta quello di confrontarci in un contesto molto diverso dal punto di vista fisico e tecnico e crescere ancora". Per il club è importante riaffacciarsi in contesti europei a livello giovanili. "E’ una volontà che abbiamo avuto fin dallo scorso anno – conclude Binella, coach degli Under17 e responsabile del settore giovanile – grazie al presidente Frati e al direttore generale Caliani e le famiglie dei ragazzi che hanno creduto nello sviluppo di questa opportunità nonostante i costi e l’impegno richiesto".