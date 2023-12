Sfida alla capolista Siena. Tarros pronta a dire la sua

Due partite in tre giorni, oggi Siena e poi mercoledì sera San Miniato, entrambe fuori casa, contro due formazioni di prima fascia. E alle già note assenze di Rajacic e Sakalas si aggiunge anche quella di Pietrini. La giovane guardia spezzina è out per la forte distorsione alla caviglia rimediata domenica scorsa in casa contro Quarrata. Ancora due gare come detto per chiudere questo 2023 prima della pausa natalizia che ferma il campionato il quale riaprirà i battenti il 7 gennaio con la Tarros che ospiterà Castelfiorentino. Oggi per la 2ª di ritorno Fazio e compagni sono di scena a Siena in casa della Virtus del fresco ex Bolis, squadra profondissima, che non nasconde le proprie ambizioni, essendo stata a lungo in testa alla classifica del girone B della B Interregionale, ed ora invece si trova ad inseguire Cecina che solo quindici giorni fa, nell’ultima di andata aveva surclassato i senesi nello scontro diretto oltre che al vertice. Se Virtus ha un roster profondissimo, la Tarros di coach Scocchera è all’opposto e dovrà letteralmente fare i salti mortali dato che Rajacic, Sakalas ed ora Pietrini sono out.

"Sappiamo che ora per noi è molto difficile – ammette Matteo Paoli, playmaker al suo primo anno in bianconero (nella foto) – visto che abbiamo le rotazioni ridottissime; scendiamo in campo dando sempre il massimo e provando a fare il meglio possibile. Lo faremo anche a Siena e a San Miniato: se non dovessimo portare via punti, siamo convinti di poter dire ancora la nostra da gennaio in poi". Si gioca al PalaCorsoni alle 17,30 arbitrano a Tommaso Rinaldi di Livorno e Francesco Barbarulo di Vinci.

Gianni Salis