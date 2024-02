Sfida combattuta. Trento risorge. Varese parte bene ma poi si arrende

Varese, nonostante un avvio promettente, subisce un’amara sconfitta in Trentino con il punteggio di 90-84. I biancorossi hanno chiuso il primo quarto in vantaggio 29-20. Poi il loro rendimento è calato nei quarti successivi. La squadra di casa, guidata dalle prestazioni di Matt Mooney e dalle schiacciate di Biligha, ha saputo ribaltare il risultato a proprio favore, interrompendo così una serie di cinque sconfitte consecutive. Nonostante gli sforzi e la precisione al tiro di McDermott, Varese non è riuscita a mantenere il controllo della partita, subendo nel finale un decisivo parziale di 11-0. Il quintetto iniziale scelto da Galbiati, con Mannion, Hanlan, McDermott, Brown e Spencer, ha mostrato sprazzi di brillantezza, ma non è bastato a contrastare la rimonta di Trento. Alessandro Luigi Maggi