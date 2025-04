Sfida decisiva per il Costone contro Oleggio nei Play-In Gold

Ultimi 160’ di Play-In Gold per il Costone. Il primo avversario sulla strada del Vismederi, si chiama Oleggio, squadra allenata dall’ex Mens Sana Michele Catalani e che è di fatto composta dalla ‘cantera’ dell’Olimpia Milano, di cui lo stesso Catalani è responsabile del settore giovanile. È la squadra che ha dominato il suo girone nella prima fase e che adesso sta facendo marcia di testa, insieme a Lucca e San Miniato. Insomma, non un ostacolo da poco per il Costone che, a discapito di tutto questo, vuole giocarsi il tutto per tutto in queste ultime 4 partite per cercare di centrare l’obiettivo dei playoff. Si gioca alle 18, al PalaOrlandi, Rossetti di Rosignano Marittimo e Russo di Firenze gli arbitri. "All’andata abbiamo dimostrato di potercela giocare e abbiamo perso soltanto al supplementare". Parole del vicecoach Riccardini (nella foto) che ha presentato la partita, ricordando come, un girone fa, il Costone andò vicinissimo all’impresa in casa di Oleggio, nella partita in cui Nasello si fece male alla spalla. "Sarà fondamentale non commettere gli errori fatti negli ultimi minuti, come successo all’andata – ha detto ancora Riccardini -. Ho visto bene il gruppo in settimana. Credo sarà una partita divertente da vedere, e speriamo che richiami tanto pubblico – ha proseguito Riccardo Riccardini –. Sarà complicatissima, ma se vogliamo prenderci un biglietto per i play-off non possiamo più permetterci passi falsi. Prima del match con Casale ci siamo dati un nuovo obiettivo: affrontare le cinque partite come se fossero cinque finali. La prima è andata bene e abbiamo vinto. Adesso ne affronteremo un’altra, con ogni probabilità più difficile. Sono un gruppo giovane, fresco, che abbina un talento enorme a una fisicità impressionante". Il match vede impegnato il Costone anche in una nobile iniziativa di solidarietà: l’intero incasso del match sarà devoluto a "Una nuova partita per Diego", la campagna di crowdfunding a sostegno del giovane Diego Branconi che, lo scorso 11 giugno, ha subito una lesione al midollo spinale in seguito a un incidente.