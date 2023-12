Sfida nella ’tana’ di Broni. Un bell’esame per la Scotti

L’ultimo turno ha dato ancora di più una maggior consapevolezza alla Use Rosa. Una vittoria importante che ha portato le biancorosse a ridosso delle quattro di testa a quota quattordici punti, una posizione molto significativa che la squadra dovrà cercare di mantenere a partire già dalla sfida di domani, una gara che darà sicuramente delle risposte fondamentali sul ruolo che potrà giocare la squadra in un momento del campionato decisivo come questo. All’Use Rosa spetta infatti una trasferta molto impegnativa contro il Broni, che in classifica è secondo con due punti in più proprio dalle empolesi. Le ospiti hanno dunque un’occasione importante per cercare di mantenersi al vertice delle posizioni più alte della classifica.

Le lombarde ricordiamo però che in casa sono imbattute, all’interno delle proprie mura hanno inoltre superato anche la capolista Galli San Giovanni Valdarno. Sicuramente il fattore campo anche in questo caso giocherà un ruolo importante. Che per le biancorosse si tratti dunque di una partita molto complicata è fuori discussione. Per fare risultato servirà una prestazione all’altezza da parte delle empolesi che dovranno mettere in campo un solido atteggiamento per approcciare fin da subito la gara e dare dimostrazione della propria intensità difensiva