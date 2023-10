Sfida tra stelle (e strisce). Occhio agli Usa di Rimini

Una di quelle serate da segnare con un cerchio rosso sul calendario. Dopo 4 mesi dall’ultima volta, e tre settimane dall’inizio della stagione, i biancorossi tornano a calcare il parquet del Palafiera, dopo aver scontato le due giornate di squalifica del campo a Ferrara. A riscaldare ulteriormente l’ambiente, arriva una Rimini che sta vivendo un momento decisamente diverso rispetto a quello di Forlì.

Se l’Unieuro finora ha mantenuto un passo in linea con le ambizioni estive, lo stesso non si può dire della RivieraBanca, che ha iniziato la sua stagione con tre ko consecutivi, prima di sbloccarsi, conquistando due punti di platino al Flaminio contro Verona (73-71 dopo un tempo supplementare) nella scorsa giornata. Guardando il roster, Rimini ha puntato forte sulla continuità, ripartendo da coach Mattia Ferrari e da vari giocatori di supporto: capitan Stefano Masciadri (visto alla FulgorLibertas da giovanissimo), l’enfant du pays Alessandro Scarponi e Simon Anumba, con la sua energia, insieme all’estroso Andrea Tassinari, che in questa stagione sta fatturando 8 punti e quasi 2 assist di media in 19’.

Dal mercato, poi, i rivieraschi hanno aggiunto due esterni italiani di sicuro valore come Alessandro Grande (anno scorso ad Agrigento) e Giovanni Tomassini, miglior giocatore italiano della scorsa stagione, potenzialmente decisivo nei momenti più caldi dei match. Finora molto deludente, invece, è stato l’impatto del pivot ex Imola e Ravenna Alessandro Simioni che nelle prime quattro gare ha segnato meno di 3 punti di media. Chi, invece, ha fatto gli straordinari (oltre 37’ di media) è stato finora Justin Johnson, che sta viaggiando in doppia doppia di media (18+11 rimbalzi) ed è reduce da una prestazione monstre con 25 punti e 16 rimbalzi. Contro di lui se la vedrà l’altro Johnson, il biancorosso Xavier.

L’altro Usa è Derrick Marks, che il coach forlivese Antimo Martino ebbe nella sua esperienza a Ravenna: esterno dotato di grande fisicità ed esperienza che, finora, ha alternato cose ottime (quasi 15 punti a gara) e passaggi a vuoto, come negli ultimi minuti ad Orzinuovi, quando i suoi errori e il fallo tecnico subito hanno condizionato la volata finale. Nel match di Supercoppa si scatenò nella ripresa (zero punti nei primi 20’) ma il canestro decisivo lo piazzò il dirimpettaio Allen.

Insomma, Rimini ha potenzialità importanti, ma che ancora non ha saputo brillare al meglio delle sue capacità. È pertanto un avversario scomodo ed illeggibile, tanto più in un derby in cui, per definizione, sempre tutto può succedere. Per l’Unieuro, però, una vittoria sarebbe quanto mai importante: per dare continuità ai buoni risultati, per rimanere nel gruppo di testa della classifica e soprattutto festeggiare l’atteso ritorno a casa.

Valerio Rustignoli